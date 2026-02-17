Il restyling di piazza Piave Fase conclusiva dei lavori Inaugurazione a primavera
I lavori di restyling di piazza Piave sono ormai quasi terminati, dopo che i lavori hanno migliorato l’illuminazione e il sistema di irrigazione. La scelta di installare nuovi impianti risponde all’esigenza di rendere la piazza più funzionale e sostenibile. La riqualificazione si conclude in primavera con l’inaugurazione ufficiale.
Nell’ambito dell’intervento complessivo su piazza Piave sono già stati installati i nuovi impianti di illuminazione e il sistema di approvvigionamento idrico per l’irrigazione, nel rispetto di una progettazione sostenibile ed ecocompatibile. Per le pavimentazioni, sono stati posati i materiali di sottofondo e, nelle prossime settimane, si procederà alla realizzazione dei getti ordinari e drenanti. Parallelamente verranno definite e sistemate le aree naturali e a verde, oltre alla collocazione dei nuovi arredi urbani fissi. "L’inaugurazione è prevista per la primavera" afferma l’Amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
