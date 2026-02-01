Finito il restyling la biblioteca ritorna a Villa Visconti

Dopo i lavori di restyling, la Biblioteca Centrale torna a Villa Visconti D’Aragona. La struttura è stata rifatta completamente con i soldi del Pnrr e ora è pronta ad accogliere nuovamente i lettori nella sua sede storica. La riapertura è prevista a breve, e l’edificio si presenta con spazi moderni ma rispettosi dell’originale.

La Biblioteca Centrale si sta preparando a tornare nella storica sede di Villa Visconti D'Aragona, in una veste completamente rinnovata grazie ai fondi del Pnrr. Per poter portare a termine tutte le attività che permetteranno di riaprire in via Dante, il servizio in Villa Mylius, dove era stato spostato quasi tre anni fa, sarà sottoposto ad alcune chiusure e modifiche di orario. La prima fase consisterà nell'inscatolare tutti i libri, preparare gli arredi e sistemare gli uffici: a partire da domani la biblioteca sarà attiva solo per il prestito di materiale prenotato da altre sale lettura e per le restituzioni, non si potrà accedere né per la scelta dei libri né per lo studio o la lettura né per utilizzare le postazioni internet.

