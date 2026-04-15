La pizzeria Carpe Diem con sede anche a Chieti e Francavilla cerca pizzaiolo e aiuto per tutti i locali abruzzesi

Una catena di pizzerie con sedi a Chieti, Francavilla al Mare e altre località abruzzesi ha avviato una ricerca di personale. La richiesta riguarda pizzaioli e aiuto pizzaioli da inserire nei vari locali sparsi nella regione. L’annuncio è rivolto a candidati interessati a lavorare nel settore della ristorazione in diverse città dell’Abruzzo. Non sono stati comunicati dettagli sui requisiti o modalità di candidatura.

La pizzeria Carpe Diem che ha sede anche a Chieti e Francavilla al Mare, cerca pizzaiolo e aiuto pizzaiolo per tutti i locali abruzzesi. Oltre alle due località già citate, le altre sedi si trovano a Montesilvano, Roseto degli Abruzzi, L'Aquila e Spoltore. Si richiedono serietà e predisposizione.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ariete Pvp-Florenzo Carpe Diem: super match "Carpe diem": l'adattamento de "L'attimo fuggente" in scena al Teatro delle ArtiServiva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Appuntamento con "Carpe Diem - L'attimo fuggente" domenica 29... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Carpe diem express: un nuovo format per asporto e delivery, dalla colazione alla cena; Pizza della settimana: Barchette di Pizza Vermelho di Pizza Naples, Córdoba, Argentina, in abbinamento a Becco Reale Vigna Madre. Apre Carpe Diem Express, il nuovo format dedicato ad asporto e delivery del gruppo di pizzerie abruzzesiCarpe Diem Express: un nuovo format dedicato ad asporto e delivery, aperto dalla colazione alla cena, che rende la filosofia Diversamente Pizza ancora più quotidiana e accessibile. corrierenazionale.it Carpe Diem cresce in Abruzzo: debutta il format Express per l’asportoRISTORAZIONE - A Chieti prende forma una nuova iniziativa del gruppo abruzzese Carpe Diem Diversamente Pizza, che amplia il proprio percorso di sviluppo con un format dedicato esclusivamente all’asp ... horecanews.it Carpe Diem Caffè Fossano - facebook.com facebook