Per un mondo di pace | a Savignano i ragazzi scendono in campo con la Fiera Primavera
Domenica 19 aprile a Savignano sul Rubicone si svolge la 17ª edizione della Fiera Primavera, con orario dalle 10 alle 18. Le piazze Borghesi e Faberi ospitano un mercatino dove i giovani partecipanti esporranno oggetti realizzati o donati. L’evento coinvolge ragazzi di diversa età, che diventano protagonisti attraverso questa iniziativa. La manifestazione si propone di promuovere un momento di aggregazione e di sensibilizzazione.
A Savignano sul Rubicone domenica 19 aprile si apre la 17esima edizione della Fiera Primavera. Dalle 10 alle 18, piazza Borghesi e piazza Faberi si trasformeranno in un colorato “mercatino” di oggetti confezionati o donati dai ragazzi più giovani, i quali diventeranno così protagonisti della.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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