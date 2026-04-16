Caro carburanti la proposta dell' Ugl | Ridurre gli spostamenti dei lavoratori con lo smart working

Il caro carburanti sta creando difficoltà a molti lavoratori, che devono affrontare costi crescenti per andare al lavoro. L'Ugl ha proposto di ridurre gli spostamenti attraverso l'uso dello smart working, una soluzione che potrebbe limitare la necessità di muoversi quotidianamente. La questione riguarda chi si sposta quotidianamente e cerca alternative per contenere le spese legate ai prezzi dei carburanti.

“Il caro carburanti è un problema reale e immediato per centinaia di lavoratori costretti ogni giorno a sostenere costi sempre più elevati per gli spostamenti casa-lavoro. Non può essere ignorato. Il lavoro agile rappresenta una soluzione praticabile, seppur parziale, che può incidere da subito.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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