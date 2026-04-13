Caro-carburanti l’SOS dei docenti | Il costo dei trasporti comprime gli stipendi subito smart working per i collegi e rientro accelerato per i fuorisede
In alcune scuole si sta valutando l’adozione dello smart working per i docenti dei collegi e un rientro più rapido per gli studenti fuorisede, a causa dell’aumento dei costi dei trasporti. Le recenti variazioni nei prezzi di materie prime energetiche e le tensioni geopolitiche hanno portato a una crescita significativa delle spese per i trasporti, incidendo anche sulle finanze del personale scolastico. La questione riguarda direttamente le modalità di lavoro e di presenza nelle scuole.
L'impennata delle materie prime energetiche e le tensioni geopolitiche internazionali non pesano solo sulle bollette delle famiglie, ma stanno scavando un solco sempre più profondo nelle tasche del personale scolastico. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Caro carburanti e stipendi fermi, la FP CGIL chiede più smart working per i dipendenti degli Enti Locali in CiociariaUn intervento tempestivo per alleggerire il peso della crisi economica sulle spalle dei dipendenti pubblici.
Caro carburanti, docenti fuorisede disperatiC’è una scuola che non si vede, fatta di chilometri, sacrifici e conti che non tornano.