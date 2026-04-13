Caro-carburanti l’SOS dei docenti | Il costo dei trasporti comprime gli stipendi subito smart working per i collegi e rientro accelerato per i fuorisede

In alcune scuole si sta valutando l’adozione dello smart working per i docenti dei collegi e un rientro più rapido per gli studenti fuorisede, a causa dell’aumento dei costi dei trasporti. Le recenti variazioni nei prezzi di materie prime energetiche e le tensioni geopolitiche hanno portato a una crescita significativa delle spese per i trasporti, incidendo anche sulle finanze del personale scolastico. La questione riguarda direttamente le modalità di lavoro e di presenza nelle scuole.