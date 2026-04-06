Rafforzare lo smart working contro il caro-carburanti | la proposta di Tripodi alla Regione

Un rappresentante della Commissione Lavoro ha presentato una proposta alla Regione Lazio per promuovere lo smart working come misura per affrontare il rialzo dei costi del carburante e dell’energia. La proposta mira a incentivare l’adozione del lavoro da remoto come strumento per ridurre la necessità di spostamenti e, di conseguenza, i costi legati ai carburanti. La Regione è chiamata a valutare questa iniziativa nel contesto delle politiche regionali.

E’ contenuta in una lettera inviata al presidente Rocca: “L’attuale contesto, segnato dall’aumento dei costi dell’energia e dei carburanti, impone risposte rapide ed efficaci” “Rafforzare lo smart working per contrastare il caro-carburanti e il cari-energia”: questa la proposta che arriva da Orlando Angelo Tripodi, presidente della Commissione Lavoro, alla Regione Lazio. Una proposta che è stata presentata tramite una lettera inviata nei giorni scorsi al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma. “Ogni giorno migliaia di lavoratori sono costretti a sostenere spese sempre più gravose per raggiungere il luogo di lavoro, con un impatto significativo sui bilanci familiari e sulla qualità della vita. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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"La #RegioneFVG investe 250mila € per rafforzare l’educazione musicale nelle scuole primarie. Coinvolte bande e cori del territorio per integrare didattica e tradizione, valorizzando il patrimonio culturale locale". Così l'assessore @alessiarosolen tinyurl.co x.com