L’amministratore delegato del Sassuolo ha commentato la possibilità che l’attuale presidente della FIGC rimanga in carica, definendolo una persona adatta a gestire la federazione, ma aggiungendo che bisogna ancora comprendere meglio la situazione. Ha anche menzionato il futuro di Muharemovic, senza fornire dettagli specifici. Le sue parole si sono concentrate sulla fase di valutazione in corso riguardo alle figure di vertice del calcio italiano.

di Angelo Ciarletta L’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato del futuro della presidenza FIGC e anche di Muharemovic. Vediamo che cosa ha detto il dirigente. L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali si è fermato a dialogare con i i giornalisti in vista dell’Assemblea di Lega Serie A. Di seguito le sue affermazioni. MERCATO JUVE LIVE RIUNIONE – « Oggi è la prima volta che ci raduniamo, sarà un momento per confrontarsi, fare valutazioni su chi può essere il candidato. Si sente parlare del fatto che la Lega serie A vuol candidare Malagò, ma per il momento non abbiamo ancora avuto modo di confrontarci fra di noi. Lo faremo oggi e speriamo poi di condividere un nome che possa essere il futuro candidato per la Serie A » MALAGO’ – « Malagò penso possa essere una persona adatta a gestire una federazione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Carnevali sicuro: «Malagò persona adatta a gestire una federazione ma dobbiamo capire questo». Poi una battuta sul futuro di Muharemovic

Carnevali rivela: «Malagò persona adatta a gestire una federazione ma dobbiamo capire questa cosa. Muharemovic? Non sto parlando solo con Marotta…»Calciomercato Juventus: futuro deciso per Boga e Holm? Le decisioni sui riscatti dei due giocatori.

Sassuolo, parla Carnevali: «Mai avuto dubbi su Grosso. Mercato? Qualche giocatore lo andremo a cedere…Sul futuro di Muharemovic posso dirvi questo»Calciomercato Milan: André vicinissimo ai rossoneri! Aggiornamenti importanti sul colpo a centrocampo, svelati i prossimi passi Rinnovo McKennie...