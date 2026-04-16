Carnevali | Muharemovic? Da una big italiana o da un' inglese la valutazione cambia

L'amministratore delegato del club ha commentato sulla situazione del difensore bosniaco, sottolineando che la valutazione varia a seconda se venga considerato da una squadra italiana di livello o da un club inglese. Ha aggiunto che, al termine della stagione, verranno prese decisioni in merito. Il giocatore è seguito da diverse squadre interessate e il club sta monitorando la situazione prima di eventuali mosse ufficiali.

Gli occhi delle big di Serie A li aveva già attirati con una stagione da protagonista con il Sassuolo, la vetrina mondiale se l’è presa contribuendo ad estromettere l’Italia dal terzo Mondiale consecutivo. E così Tarik Muharemovic è finito nel mirino per esempio dell’Inter, che monitora il difensore bosniaco come sostituto di Bastoni in caso di trasferimento al Barcellona dell’ex Atalanta. A chiarire la situazione relativa a Muharemovic è Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo: “Attualmente sul suo futuro non c’è nessuna novità, credo sia giusto concludere il campionato perché ci aspettano ancora giornate importanti. Poi faremo le nostre valutazioni sulle richieste che arriveranno e sono già arrivate, ma non è detto che dobbiamo cederlo per forza”.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Carnevali: "Muharemovic? Da una big italiana o da un'inglese, la valutazione cambia" Notizie correlate Carnevali sicuro: «Malagò persona adatta a gestire una federazione ma dobbiamo capire questo». Poi una battuta sul futuro di Muharemovicdi Angelo CiarlettaL’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato del futuro della presidenza FIGC e anche di Muharemovic. Carnevali rivela: «Malagò persona adatta a gestire una federazione ma dobbiamo capire questa cosa. Muharemovic? Non sto parlando solo con Marotta…»Calciomercato Juventus: futuro deciso per Boga e Holm? Le decisioni sui riscatti dei due giocatori. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Carnevali su Muharemovic: Parliamo con altri club non solo con l’Inter; Sassuolo, Carnevali: Muharemovic all'Inter? Ne stiamo parlando con diversi club; Carnevali: Muharemovic? Parliamo con altri club non solo con l’Inter. Malagò? La Serie A…; Sassuolo, Carnevali: Di Muharemovic stiamo parlando con diverse società. Muharemovic all’Inter, la rivelazione di Carnevali spiazza Marotta!Muharemovic all'Inter - Occhio alle novità su Muharemovic all'Inter: l'annuncio di Carnevali spiazza i nerazzurri e Marotta! fantamaster.it Da Koné a Muharemovic: i nomi della rivoluzione estiva dell’InterUn colpo di spessore in ogni reparto, questa l'idea di Chivu e del club nerazzurro: si lavora anche per Diaby dell'Al Ittihad ... corrieredellosport.it Collega i due lati della città: presenti Terzi, Carnevali e Menta. Percorso di 160 metri con luci a Led e sistema di sicurezza potenziato. - facebook.com facebook #Muharemovic- #Juve, Carnevali lascia un indizio Prima di entrare negli uffici di Lega Calcio per l'assemblea odierna, il ds del Sassuolo ha confermato come tante squadre (oltre all'Inter) siano su di lui I rumors di mercato vedevano anche la Juve su di lu x.com