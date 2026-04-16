Carlos D’Ambrosio domina i 100 sl ai Campionati Italiani con un tempo di spessore Buone risposte per la staffetta

Durante i Campionati Italiani di nuoto a Riccione, Carlos D’Ambrosio si è imposto nella finale dei 100 stile libero con un tempo rilevante. La sua prestazione si distingue tra le altre, mentre la staffetta maschile ha ottenuto risultati positivi. Gli atleti coinvolti hanno completato le rispettive gare con tempi e risposte soddisfacenti, contribuendo alla giornata di competizione.

Carlos D’Ambrosio timbra il cartellino con autorevolezza nella finale dei 100 stile libero agli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione. Nella piscina romagnola, l’italo-cubano era a caccia di un riscontro cronometrico confortante nella gara regina, e il tempo ottenuto ha strappato un sorriso nel percorso che lo porterà agli Europei 2026 di Parigi. D’Ambrosio è stato autore di una prova coraggiosa, cercando fin da subito di fare la differenza con un passaggio estremamente veloce ai 50 metri in 22”76. Qualcosa, forse, è mancato nella seconda vasca, nuotata in 25”07. Resta il fatto che l’azzurro ha fermato il cronometro su un più che degno 47”83 — primato personale e settimo tempo mondiale stagionale — un risultato che lascia ben sperare nel cammino verso l’appuntamento estivo, dove punta ad arrivare al massimo della forma.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carlos D’Ambrosio domina i 100 sl ai Campionati Italiani con un tempo di spessore. Buone risposte per la staffetta Notizie correlate Leggi anche: LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: il giorno di Sara Curtis e Carlos D’Ambrosio nei 100 sl LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: Sara Curtis e Carlos D’Ambrosio vogliono stupire nei 100 sl!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2026 in... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Assoluti 2026: Cerasuolo 58.82 Nei 100 Rana, D’Ambrosio Secondo Split All Time Nella 4x200; NUOTO, CAMPIONATI ASSOLUTI 2026: RISULTATI FINALI 14 APRILE; Nulto: le 2° finali dei Primaverili di Riccione: subito un record italiano 50 dorso/F dell'immebsa sara Curtis !! ORI TOSCANI PER LISA ANGIOLINI E BIANCA NANNUCCI ( RARI): 2 OORI e 2 ARGENTI,1 Bronzo; NUOTO, ASSOLUTI 2026: I RISULTATI DELLE BATTERIE, 15 APRILE. Carlos D’Ambrosio domina i 100 sl ai Campionati Italiani con un tempo di spessore. Buone risposte per la staffettaCarlos D’Ambrosio timbra il cartellino con autorevolezza nella finale dei 100 stile libero agli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione. Nella piscina ... oasport.it LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: brilla D’Ambrosio, Sara Curtis concede il bis! L’Italia scopre Jacopo BarbottiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 19.19: Ai 1200 Quadarella, Taddeucci a 977, Giannelli a 1631 19.16: Ai ... oasport.it Noemi Junod e Giulia Framarin sono salite sul podio ai Campionati Italiani a squadre di scialpinismo; oro per William Boffelli, bergamasco del Corrado Gex. #gazzettamatin #skialp #trofeoparravicini #campionatiitalianiasquadre #williamboffelli #giuliaframarin - facebook.com facebook