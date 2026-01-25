Alcaraz proposta di matrimonio agli Australian Open | Carlos sposami

Durante gli Australian Open 2026, Carlos Alcaraz ha ricevuto diverse proposte di matrimonio, suscitando attenzione tra i presenti. L'evento ha attirato l'interesse non solo per le sue abilità tennistiche, ma anche per le dinamiche personali del numero uno del mondo. Questa situazione ha portato alla luce un momento particolare, che ha coinvolto il tennista in un contesto di vita privata, senza però alterare la sua concentrazione sul torneo.

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz si sposa? Oggi, domenica 25 gennaio, il numero uno del mondo ha ricevuto più di una proposta di matrimonio agli Australian Open 2026. Durante il match contro lo statunitense Tommy Paul, numero 20 del mondo, Alcaraz si stava preparando a ricevere quando uno spettatore ha urlato dagli spalti: "Carlos, sposa mia figlia". Poi, ecco arrivare la concorrenza: "Carlos, sposa mia cognata", "Carlos, sposami". La reazione di Alcaraz la dice lunga: lo spagnolo abbassa lo sguardo, al limite dell'imbarazzato, e prova a concentrarsi sulla risposta, ma non riesce a trattenere un sorriso divertito.

