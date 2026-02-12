Difendiamo il diritto al dissenso Insieme | Marco Travaglio invita i lettori ad abbonarsi a il Fatto Quotidiano ad un prezzo speciale

Marco Travaglio invita i lettori a sostenere il Fatto Quotidiano con un’offerta speciale. In un momento in cui l’informazione affronta molte sfide, il giornalista chiede alle persone di non perdere il diritto al dissenso e di continuare a leggere il suo giornale. L’appello arriva mentre il settore sta vivendo una fase di grande cambiamento e di difficoltà, e Travaglio fa appello ai lettori per non lasciare che il giornale si fermi.

