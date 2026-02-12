Difendiamo il diritto al dissenso Insieme | Marco Travaglio invita i lettori ad abbonarsi a il Fatto Quotidiano ad un prezzo speciale
Marco Travaglio invita i lettori a sostenere il Fatto Quotidiano con un’offerta speciale. In un momento in cui l’informazione affronta molte sfide, il giornalista chiede alle persone di non perdere il diritto al dissenso e di continuare a leggere il suo giornale. L’appello arriva mentre il settore sta vivendo una fase di grande cambiamento e di difficoltà, e Travaglio fa appello ai lettori per non lasciare che il giornale si fermi.
C ome sapete stiamo attraversando una fase di grande cambiamento e anche di grande difficoltà per il nostro lavoro, quello dell’informazione. Le abitudini della lettura cambiano, le edicole purtroppo chiudono, la gente si rifornisce di notizie “ mordi e fuggi “. Ogni copia che si perde in edicola ne richiede quattro o cinque in abbonamento digitale. Questo incide ovviamente sui bilanci dei giornali, anche di quelli che vanno molto bene come il nostro e che sono in continua espansione. Dobbiamo espanderci, allargare la nostra comunità ancora di più. I l 2026 sarà fondamentale. Sarebbe magnifico riuscire ad arrivare entro la fine dell’anno ad avvicinarsi ai 100. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
“Non riceviamo soldi pubblici, dovete sostenerci voi”. Travaglio spiega ai lettori perché è il momento di abbonarsi al Fatto Quotidiano a prezzo speciale. Solo fino al 9 dicembre!
“Difficile fare giornalismo libero, siete sempre stati la nostra forza ora vi chiediamo aiuto”: Luca Sommi invita ad abbonarsi al Fatto (a prezzo speciale)
Per votare bene bisogna capire: ecco perché Marco Travaglio invita i lettori ad abbonarsi
