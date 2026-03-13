Il direttore de Il Fatto Quotidiano ha annunciato la ‘Settimana del No’, una serie di cinque serate che si svolgeranno dal 16 al 20 marzo. L’iniziativa si concentra sul referendum sulla giustizia e invita gli interessati a informarsi prima di votare. L’evento sarà presentato attraverso un video in cui si invita il pubblico a partecipare agli incontri.

“Vi invitiamo alla ‘Settimana del NO’, cinque serate speciali dal 16 al 20 marzo”. Lo dice il direttore de il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, in un video, lanciando gli appuntamenti della prossima settimana in vista del referendum sulla giustizia. “È il nostro ultimo sforzo, fatto volentieri, perché crediamo che informarsi prima di votare sia ancora una buona abitudine democratica. Tutti gli eventi sono gratuiti, fino a esaurimento posti, previa prenotazione su Eventbrite. Venite, ascoltate, fate domande, discutete. e poi decidete con la vostra testa. Noi vi aspettiamo”. L’Alta Corte disciplinare? Un giudice ‘speciale’ in diretto... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Travaglio presenta la ‘Settimana del No’ col Fatto Quotidiano: “Referendum? Informarsi prima di votare è ottima abitudine democratica”

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