Mario Mantovani non riceverà l’indennizzo per ingiusta detenzione di 41 giorni passati in carcere nel 2018. La corte di Cassazione ha confermato il rifiuto, mentre l’ex senatore e assessore lombardo alla Sanità era stato assolto definitivamente nel 2022, dopo aver visto annullata la condanna di primo grado a oltre cinque anni. Ora l’ufficio competente ha respinto la richiesta di risarcimento avanzata da Mantovani.

È stato negato l'indennizzo per ingiusta detenzione a Mario Mantovani, ex senatore di Forza Italia e assessore lombardo alla Sanità, assolto definitivamente nel 2022 con una sentenza della corte d'Appello che ha ribaltato la condanna di primo grado a oltre cinque anni. Ne dà notizia questa mattina il Corriere della Sera nella sua edizione cartacea. Mantovani, che era stato arrestato nel 2015 per corruzione, concussione e turbativa d'asta ha subito una detenzione in carcere di 41 giorni ed è stato ai domiciliari per ben 142 giorni (oltre quattro mesi). Ciononostante gli è stato negato il risarcimento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Negato l'indennizzo per ingiusta detenzione a Mario Mantovani. Assolto nel 2022, era stato in carcere 41 giorni

