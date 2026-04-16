La possibile chiusura dello stretto di Hormuz durante il conflitto tra Iran e Israele solleva preoccupazioni nel settore energetico e nei trasporti europei. Si stima che questa misura possa interrompere le forniture di carburante per circa sei settimane, creando ripercussioni sui voli e sulla mobilità nella regione. La tensione tra i due paesi si riflette quindi anche sulla disponibilità di petrolio e sui collegamenti aerei, influenzando direttamente i sistemi di trasporto europei.

La guerra tra Iran e Israele non minaccia soltanto i mercati energetici e la stabilità geopolitica del Medio Oriente: rischia di colpire in modo diretto anche la mobilità europea. L’allarme lanciato dal direttore esecutivo dell’Agenzia internazionale dell’energia, Fatih Birol, apre uno scenario che fino a poche settimane fa sembrava remoto: quello di un continente costretto a fare i conti con scorte di carburante per aerei sempre più ridotte, fino all’ipotesi di cancellazioni dei voli nel giro di poche settimane. Sullo sfondo, resta il nodo dello Stretto di Hormuz, passaggio cruciale per petrolio, gas e derivati, oggi diventato uno dei principali punti di tensione dell’economia mondiale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Carburante per sei settimane”. La chiusura di Hormuz e la profezia sui voli che preoccupa l'Europa

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