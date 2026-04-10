Aeroporti a rischio carburante in tre settimane La lettera degli hub che fa tremare l’Europa | riaprite Hormuz riserve agli sgoccioli

Una comunicazione inviata agli aeroporti europei avverte che le riserve di carburante sono quasi esaurite e che entro tre settimane potrebbero esserci gravi problemi di approvvigionamento. La lettera menziona la necessità di riaprire il passaggio di Hormuz, nel cuore delle rotte petrolifere mondiali, per evitare un possibile blocco delle forniture. La situazione solleva timori tra le compagnie aeree e le autorità di settore, che si preparano a gestire un eventuale crisi.

Roma, 10 aprile 2026 – Conto alla rovescia per gli aeroporti europei, tre settimane all’alba. Anzi, alla notte più scura. Si rischia una carenza “sistemica” di carburante per i velivoli se lo Stretto di Hormuz non verrà completamente riaperto. C’è autonomia per circa 20 giorni, poi la situazione sarà compromessa. L’allarme arriva da Aci Europe, l’associazione degli hub europei, e viene messo nero su bianco in una lettera visionata dal Financial Times. Le riserve di carburante si stanno esaurendo, si legge nella missiva, e “'l'impatto delle attività militari sulla domanda” di petrolio sta mettendo ulteriormente a dura prova le forniture. Con... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Aeroporti a rischio carburante in tre settimane”. La lettera degli hub che fa tremare l’Europa: riaprite Hormuz, riserve agli sgoccioli Ft, 'aeroporti Ue a rischio carburante entro tre settimane'Gli aeroporti europei rischiano una carenza "sistemica" di carburante per aerei se lo Stretto di Hormuz non verrà completamente riaperto entro tre... In Europa c’è il rischio di rimanere senza carburante per aerei entro tre settimane: l’allarme degli operatori aeroportualiC’è il rischio concreto di una carenza “sistemica” di carburante per gli aerei negli aeroporti europei se lo Stretto di Hormuz non verrà... Temi più discussi: Carburante a rischio. Prime limitazioni per 4 aeroporti italiani; Carburante a rischio per i voli, scattano le prime limitazioni in quattro aeroporti italiani (Linate, Venezia, Treviso e Bologna): Rifornirsi altrove; Aeroporti senza carburante, rischi rifornimenti cherosene: altri scali a secco; Carburante, scattano restrizioni in 4 aeroporti italiani. Ryanair: Scorte fino a maggio. Ft, 'aeroporti Ue a rischio carburante entro tre settimane'Gli aeroporti europei rischiano una carenza sistemica di carburante per aerei se lo Stretto di Hormuz non verrà completamente riaperto entro tre settimane. (ANSA) ... ansa.it Ft: Aeroporti Ue a rischio carburante se Stretto Hormuz non riapre entro tre settimaneLeggi su Sky TG24 l'articolo Ft: Aeroporti Ue a rischio carburante se Stretto Hormuz non riapre entro tre settimane ... tg24.sky.it Gli aeroporti europei rischiano una carenza "sistemica" di carburante per aerei se lo Stretto di Hormuz non verrà completamente riaperto entro tre settimane. Lo riporta il Financial Times, che ha visionato una lettere inviata dall'associazione al commissario eur x.com Le stime economiche che stanno accompagnando la gestione unica sarda a guida privata degli aeroporti, ma l’advisor della Regione ha espresso dubbi #Sardegna - facebook.com facebook