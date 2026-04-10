Un nuovo problema riguarda il settore dei trasporti europei, con l’approvvigionamento di carburante che potrebbe essere alle soglie di una crisi. Nei prossimi tre settimane, si potrebbero verificare interruzioni che metterebbero in difficoltà le operazioni di volo, lasciando insicurezza sulla continuità dei servizi aerei. La situazione si sviluppa tra segnali nascosti e dettagli tecnici che potrebbero influenzare molte compagnie e aeroporti nel continente.

Ci sono crisi che si annunciano con un boato e altre che si insinuano in silenzio, nascoste tra le pieghe dei bollettini tecnici, fino a quando non paralizzano un intero continente. Quella del carburante per l’aviazione appartiene alla seconda categoria. L’allarme messo nero su bianco da Aci Europe — l’associazione che raggruppa oltre 600 aeroporti in 55 Paesi — e recapitato sulle scrivanie dei commissari europei Dan Jørgensen (Energia) e Apostolos Tzitzikostas (Trasporti) non lascia spazio a interpretazioni: restano tre settimane. Ventuno giorni esatti prima che la carenza di jet fuel diventi sistemica, spegnendo di fatto i motori della connettività europea proprio alla vigilia della stagione estiva. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Carburante a rischio, voli in bilico: l’Europa ha tre settimane prima dello stop

"Aeroporti europei a rischio carburante entro tre settimane": l'allarme sui voli, rischi e prospettiveGli aeroporti europei rischiano una carenza "sistemica" di carburante per aerei se lo Stretto di Hormuz non verrà completamente riaperto entro tre...

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Voli a rischio? Aeroporti quasi a secco, cosa succede se Hormuz non riapre a breveLa timeline è di tre settimane. Associazione hub europei avverte: Carenza sistemica se Stretto resta chiuso ... adnkronos.com

C’è il rischio concreto di una carenza “sistemica” di carburante per gli aerei negli aeroporti europei se lo Stretto di Hormuz non verrà completamente riaperto entro tre settimane. A lanciare l’allarme è Aci Europe (il Consiglio Internazionale degli Aeroporti) che i - facebook.com facebook

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