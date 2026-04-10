Se Hormuz non riapre in 3 settimane mancherà carburante per aerei l'allarme degli aeroporti europei

Gli aeroporti europei hanno inviato una lettera al commissario europeo per i trasporti, segnalando che se lo stretto di Hormuz resterà chiuso per tre settimane, ci sarà una carenza di carburante per gli aerei. L'Associazione professionale dei gestori aeroportuali europei, che rappresenta più di 360 aeroporti in 48 paesi, ha lanciato l’allarme riguardo a possibili interruzioni nelle forniture di combustibile aereo a causa di una possibile chiusura da parte dell’Iran.