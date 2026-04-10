Se Hormuz non riapre in 3 settimane mancherà carburante per aerei l'allarme degli aeroporti europei
Gli aeroporti europei hanno inviato una lettera al commissario europeo per i trasporti, segnalando che se lo stretto di Hormuz resterà chiuso per tre settimane, ci sarà una carenza di carburante per gli aerei. L'Associazione professionale dei gestori aeroportuali europei, che rappresenta più di 360 aeroporti in 48 paesi, ha lanciato l’allarme riguardo a possibili interruzioni nelle forniture di combustibile aereo a causa di una possibile chiusura da parte dell’Iran.
L'allarme per la chiusura di Hormuz da parte dell'Iran in una lettera al commissario europeo per i trasporti Apostolos Tzitzikostas dall'Associazione professionale dei gestori aeroportuali europei ACI Europe che rappresenta oltre 360 aeroporti in 48 paesi del vecchio continente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Iran, la guerra in diretta: Trump proroga l’ultimatum: “Stop bombe per due settimane”. Teheran riapre lo stretto di HormuzLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA di oggi, mercoledì 8 aprile: Donald Trump ha accettato di estendere di due...
“Aeroporti a rischio carburante in tre settimane”. La lettera degli hub che fa tremare l’Europa: riaprite Hormuz, riserve agli sgoccioliRoma, 10 aprile 2026 – Conto alla rovescia per gli aeroporti europei, tre settimane all’alba.
Temi più discussi: Hormuz non riapre più. Grazie a Trump, l’Iran si scopre più forte; Hormuz riapre ma la crisi energetica non è chiusa; Iran-Usa, l'annuncio di Trump: Sì alla tregua; Robert Kaplan: Trump è incoerente e non sa come uscire dalla guerra. Se non si riapre Hormuz sarà un fallimento.
Hormuz, allarme Ft: se non riapre completamente aeroporti Ue a rischio carburante in tre settimaneIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attaccato nuovamente l'Iran in un post su Truth Social, scrivendo che Teheran «sta facendo un pessimo lavoro, alcuni direbbero persino imbarazzante, nel ... ilgazzettino.it
Voli a rischio? Aeroporti quasi a secco, cosa succede se Hormuz non riapre a breveGli aeroporti europei rischiano una carenza sistemica di carburante per gli aerei se lo Stretto di Hormuz non verrà completamente riaperto entro tre settimane. E' l'avvertimento di Aci Europe, l'ass ... adnkronos.com
Il Financial Times: “Aeroporti europei a rischio carburante se Hormuz non riapre in tre settimane” x.com
Il Financial Times: gli aeroporti europei rischiano una carenza “sistemica” di carburante se lo Stretto di Hormuz non verrà completamente riaperto entro tre settimane - facebook.com facebook