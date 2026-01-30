Un uomo di 38 anni è stato fermato a Potenza dopo aver ignorato più volte i segnali di arresto dei Carabinieri. Quando i militari gli hanno intimato di fermarsi, lui ha accelerato e ha cercato di scappare. Alla fine, è stato raggiunto e arrestato.

Un uomo di 38 anni, residente a Potenza, è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver ignorato ripetutamente gli ordini di fermata durante un controllo stradale. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri, in una zona periferica della città, quando le forze dell’ordine hanno tentato di bloccare il veicolo che stava circolando a velocità sostenuta. Nonostante i segnali luminosi e acustici emessi dai militari dell’Arma, l’uomo ha proseguito la marcia per diversi chilometri, creando un pericolo per la sicurezza pubblica. Il tentativo di fuga è stato interrotto solo dopo un breve inseguimento, conclusosi con l’arresto dell’individuo in un’area residenziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Uomo di 38 anni fermato a Potenza dopo aver ignorato i segnali di arresto dei militari dell’Arma

Approfondimenti su Potenza Carabinieri

Un uomo di 38 anni, residente nel Conselvano, è stato fermato dai Carabinieri di Piove di Sacco dopo un incidente in cui è fuggito e successivamente trovato in possesso di cocaina.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Potenza Carabinieri

Argomenti discussi: Brindisi, incidente sulla provinciale 35. Morto un uomo di 38 anni; Brindisi, incidente sulla San Vito-Specchiolla: uomo di 38 anni perde la vita; Chi era il 39enne che è morto nell’incidente sulla A13; Minaccia e insulta la compagna davanti al figlio di 2 anni: arrestato impiegato (anche grazie a un video).

Francofonte. Rintracciato e arrestato dai Carabinieri: deve scontare tre anni di carcereSi è conclusa con un arresto l’attività di controllo del territorio condotta dai Carabinieri della Stazione di Francofonte, che nelle scorse ore hanno dato esecuzione a un provvedimento ... libertasicilia.it

Uomo di 38 anni trovato morto al Parco degli Alpini di Arconate: cosa è successo al parchetto VilloresiAd Arconate la domenica è iniziata con un silenzio strano, rotto solo dalle sirene. Non era il solito rumore di fondo di chi scende a prendere il caffè, di chi porta il cane al parco o si avvicina al ... alphabetcity.it

Tragedia questa mattina a #Melito, dove un uomo di 33 anni, Gaetano Capozzi, è morto dopo aver accusato un improvviso malore mentre era alla guida della sua auto. Il dramma si è consumato in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, traversa di via Roma, al confin - facebook.com facebook