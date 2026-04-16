Carabinieri accerchiati per evitare un controllo | 4 antagonisti arrestati a Padova

Nella notte a Padova, i carabinieri hanno tentato di fermare alcuni individui durante un controllo stradale, ma sono stati circondati e hanno subito un'aggressione. In seguito, sono stati arrestati quattro antagonisti. La situazione si è sviluppata in modo rapido, creando momenti di forte tensione tra le forze dell’ordine e le persone coinvolte. Le forze dell'ordine hanno poi portato a termine gli arresti.

Momenti di grande tensione nella notte a Padova, dove un controllo stradale si è trasformato rapidamente in un’ aggressione alle forze dell’ordine. In serata, una pattuglia dei carabinieri stava svolgendo un semplice controllo stradale della città, in una zona non distante dal centro sociale occupato Pedro e nei pressi della stazione ferroviaria, considerata critica. Ieri, nel centro sociale, si teneva una riunione preparatoria in vista del 25 aprile e c’erano numerose persone all’interno della struttura, il che spiega quanto accaduto nella seconda fase. Mentre la vettura effettuava il suo servizio, ha notato il comportamento anomalo della conducente di una utilitaria: non appena ha scorto la pattuglia, ha fatto salire rapidamente a bordo due uomini che uscivano da una tabaccheria e ha cercato di dileguarsi in tutta fretta.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Carabinieri accerchiati per evitare un controllo: 4 antagonisti arrestati a Padova Notizie correlate Arzano, picchiano i carabinieri durante un controllo: arrestati una 23enne, un 28enne e tre familiariMomenti di tensione nella serata di ieri ad Arzano, dove un normale posto di controllo dei carabinieri si è trasformato in una violenta aggressione... Accerchiati dai militanti del Pedro, sette carabinieri feriti e 4 arrestiSette carabinieri feriti, la paura concreta che potesse accadere qualcosa di grave. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Controllo antidroga a Padova, carabinieri accerchiati dai pedrini; Rapine in serie a Rovellasca: 3 minorenni vengono accerchiati dai cittadini dopo avere aggredito due uomini; ARCELLA | Fermati per un controllo, aggrediscono le Forze dell'Ordine: 7 feriti e 4 arresti; Va in caserma dopo il raid: noi vittime di cinque stranieri. Spuntano i referti. Carabinieri accerchiati per evitare un controllo: 4 antagonisti arrestati a PadovaTutto è nato a seguito di un controllo stradale su un’utilitaria: sul posto sono poi accorse 40 persone Momenti di grande tensione nella notte a Padova, dove un controllo stradale si è trasformato rap ... ilgiornale.it Torre del Greco, tenta di dare 50 euro ai carabinieri per evitare il fermo dello scooterDue persone in sella a uno scooter si sottraggono ad un controllo dei carabinieri non fermandosi all’alt. Succede in via De Gasperi, Torre del Greco. Sono le 22, Gennaro Izzo e una donna di 35 anni ... napoli.repubblica.it «Non siamo razzisti. Siamo stati accerchiati e inseguiti per mezza città». Lo ha messo nero su bianco un 26enne di Sulmona che si è presentato nella caserma dei carabinieri per presentare una denuncia in merito alla notte da Far West in centro storico #LAqu facebook