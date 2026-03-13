Arzano picchiano i carabinieri durante un controllo | arrestati una 23enne un 28enne e tre familiari

Ad Arzano, durante un normale controllo dei carabinieri, una 23enne, un 28enne e tre loro familiari hanno reagito con violenza, aggredendo i militari. La scena si è conclusa con l’arresto di tutti e cinque i coinvolti. La situazione si è svolta nella serata di ieri, quando il confronto è diventato improvvisamente violento.

Momenti di tensione nella serata di ieri ad Arzano, dove un normale posto di controllo dei carabinieri si è trasformato in una violenta aggressione ai danni dei militari. Il bilancio finale è di cinque persone arrestate, tra cui una giovane coppia e tre membri della famiglia della ragazza. Tutto è iniziato intorno alle 20 in via Napoli, quando una pattuglia dell’Arma ha fermato una Fiat Panda per un controllo di routine. A bordo dell’auto viaggiavano una 23enne di Arzano e un 28enne di Melito. I due hanno consegnato i documenti ai militari e le verifiche sono iniziate senza particolari tensioni. Durante le operazioni, però, i carabinieri hanno notato un movimento sospetto: il 28enne ha gettato a terra un contenitore di plastica di quelli presenti negli ovetti Kinder. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

