La polizia di Bologna ha arrestato cinque persone durante un blitz nella notte tra sabato e domenica. Gli agenti hanno colto i sospetti sul fatto, fermandoli in flagranza di reato. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi e uomini, che hanno messo fine a un’attività di spaccio nel cuore della città.

Nella notte tra sabato e domenica, la polizia di Bologna ha portato a termine un’operazione antidroga che ha portato al fermo in flagrante di cinque persone. L’azione, coordinata dalle forze dell’ordine locali con il supporto di unità specializzate, si è concentrata su diversi punti della città, in particolare nell’area universitaria e nei quartieri periferici a forte densità abitativa. I destinatari dell’operazione sono stati individuati in un’indagine che ha seguito segnalazioni di traffico di sostanze stupefacenti e attività legate al mercato nero della droga. I cinque soggetti, tutti con precedenti penali o legati a reti criminali locali, sono stati bloccati mentre gestivano il trasporto e lo stoccaggio di cocaina, eroina e marijuana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Operazione antidroga a Bologna: cinque persone fermate in flagranza durante blitz della polizia

Approfondimenti su Bologna Operazione

Le forze dell’ordine hanno fermato undici persone durante un’ampia retata a Palermo.

La Guardia di Finanza di Cosenza ha condotto l’operazione “Tabula Rasa”, sequestrando 5,5 kg di cocaina e arrestando cinque persone.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Bologna Operazione

Argomenti discussi: Controlli ad alto impatto sotto le due torri: un arresto, due denunce e 96 persone identificate; Bologna, la Digos arresta un cittadino russo; Maxi operazione antidroga, il bresciano era il corriere del gruppo; Bologna, blitz dei Carabinieri del NIL contro il lavoro nero: sospensioni e sanzioni per oltre 60mila euro.

Maxi operazione antidroga, arresti e perquisizioni anche a BresciaLa Polizia di Stato sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di nove persone: l’attività tocca anche Francia, Spagna e Albania ... giornaledibrescia.it

Maxi operazione antidroga a Reggio Emilia, 9 arresti anche all’esteroREGGIO EMILIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di nove persone, indagate per associazione a delinquere finalizzata al traffic ... msn.com

Maxi operazione #antidroga, il bresciano «era il corriere del gruppo» Nell’inchiesta nazionale coordinata dalla Procura di Bologna c’è anche un #arresto nel Bresciano. Michele Capretti, 31 anni, è finito in carcere con l’accusa di far parte di un’associazione - facebook.com facebook