A Capodimonte il mercato sul lago | gastronomia collezionismo e artigianato

Nel fine settimana del 18 e 19 aprile, Capodimonte si anima con un mercato che si svolge lungo le sponde del lago di Bolsena. Durante le giornate, numerosi stand espongono prodotti di artigianato, oggetti vintage e articoli da collezione. La manifestazione offre l’opportunità di passeggiare tra bancarelle che propongono specialità gastronomiche e pezzi unici, attirando visitatori e appassionati di questa tipologia di mercatini.

Sabato 18 e domenica 19 aprile, a Capodimonte, la passeggiata affacciata sul lago di Bolsena si anima con numerosi stand di artigianato, vintage, collezionismo e molto altro. Un weekend pensato al relax per chi vuole trascorrere qualche ora all'aria aperta tra i colori e i profumi del borgo. .🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Torna Peglingusto, i mercatini di gastronomia e artigianato sul lungomare di PegliIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Nuovo appuntamento con Peglingusto, i mercatini di gastronomia e artigianato a PegliDomenica 8 febbraio è in programma il secondo appuntamento del 2026 con i mercatini di Peglingusto.