Capitale italiana del libro i referenti del ministero della Cultura in visita a Nardò

Nei giorni scorsi, rappresentanti del ministero della Cultura e della Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali hanno visitato Nardò nell’ambito di un sopralluogo. L’obiettivo era rafforzare le competenze progettuali delle città finaliste alla nomina di Capitale italiana del libro. L’iniziativa rientra in un percorso di preparazione e sviluppo delle proposte per questa candidatura. La visita si è concentrata sui luoghi e le strutture coinvolte nel progetto.

NARDO’ - Si è svolto nei giorni scorsi un sopralluogo dei rappresentanti del ministero e della Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali nell’ambito del percorso di consolidamento delle competenze progettuali per le città finaliste al titolo di Capitale italiana del libro per.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Capitale italiana della Cultura. Il ministero anticipa la decisione. Cresce l’attesa per il verdettoE’ anticipata a mercoledì prossimo, 18 marzo, la proclamazione della città vincitrice del titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. Capitale Italiana della Cultura 2028: venerdì la presentazione pubblica del Dossier e il lancio del Cantiere Città CaudinaL’evento di presentazione ufficiale è fissato per venerdì 20 febbraio 2025, alle ore 18:00, presso la Sala della Cultura di Cervinara. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Capitale Italiana del Libro 2027: Palazzo San Gervasio insieme a 16 Comuni pronto a presentare il dossier di candidatura. L'evento in programma; Capitale italiana del Libro 2027: la corsa dei 16 Comuni lucani. Comune capofila Palazzo San Gervasio; Un treno per un libro; Progetto Sciacca Capitale del libro anche per salvare il Fondo antico della biblioteca. Capitale italiana del libro, il Ministero della cultura in visita in cittàNARDO' (Lecce) - Il Ministero della Cultura in visita in città. Si è svolto nei giorni scorsi, infatti, un sopralluogo dei rappresentanti del Ministero e ... corrieresalentino.it MANFREDONIA SI CANDIDA A CAPITALE ITALIANA DEL LIBRO 2027MANFREDONIA SI CANDIDA A CAPITALE ITALIANA DEL LIBRO 2027 La Giunta comunale, su proposta dell’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente, ha ... ilsipontino.net MANFREDONIA SI CANDIDA A CAPITALE ITALIANA DEL LIBRO 2027 facebook Ancona è Capitale Italiana della Cultura 2028! UNIVPM è orgogliosa di aver contribuito. Continueremo a lavorare su tre assi chiave: rigenerazione urbana, valorizzazione digitale del patrimonio culturale e misurazione dell’impatto. Scopri di più su univpm. x.com