Capitale italiana della Cultura Il ministero anticipa la decisione Cresce l’attesa per il verdetto

Il ministero ha annunciato che la decisione sulla città vincitrice del titolo di Capitale italiana della Cultura 2028 sarà comunicata mercoledì 18 marzo, con un anticipo rispetto alla data prevista. L’attesa cresce tra le città in corsa, che attendono con attenzione il verdetto ufficiale. La proclamazione rappresenta un momento importante, coinvolgendo tutte le realtà coinvolte nel processo di selezione.

E’ anticipata a mercoledì prossimo, 18 marzo, la proclamazione della città vincitrice del titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. E nell’attesa il percorso di Massa 2028 continua. Lunedì nella sede della Camera di Commercio, è in programma un incontro le associazioni di categoria e le realtà economiche del territorio per condividere i pilastri del dossier e la visione di futuro che questa candidatura propone: una crescita culturale capace di generare sviluppo, opportunità e valore per tutta la comunità. "Qualunque sarà l’esito, il cammino intrapreso non si fermerà qui" assicura l’amministrazione. "L’energia, le idee e le collaborazioni nate in questi mesi rappresentano una base solida su cui continuare a costruire il futuro culturale del nostro territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

