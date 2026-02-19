Capitale Italiana della Cultura 2028 | venerdì la presentazione pubblica del Dossier e il lancio del Cantiere Città Caudina

Tempo di lettura: 3 minuti A partire da domani, il Dossier di candidatura della Città Caudina a Capitale Italiana della Cultura 2028 sarà reso pubblico nella sua interezza, aprendo a tutta la comunità la possibilità di conoscere, approfondire e confrontarsi con la visione e le strategie elaborate nel corso di un lungo percorso partecipato. L'evento di presentazione ufficiale è fissato per venerdì 20 febbraio 2025, alle ore 18:00, presso la Sala della Cultura di Cervinara. L'appuntamento intende promuovere un momento di restituzione collettiva del lavoro svolto dall'Unione dei Comuni della Città Caudina e segna al contempo l'avvio di una nuova fase progettuale per il territorio.