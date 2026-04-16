Caos parcheggi in Piazza Garibaldi Confesercenti | Urgente ripristino della sosta per salvare le attività

In piazza Garibaldi, nei pressi del “Palazzotto” ad Avellino, si registra una situazione di caos nei parcheggi e nel traffico. La Confesercenti provinciale di Avellino, rappresentata da Giuseppe Marinelli, ha sottolineato la necessità di intervenire rapidamente per ripristinare la sosta. La questione riguarda le difficoltà che le attività commerciali della zona stanno affrontando a causa della congestione dei veicoli e della mancanza di spazi disponibili.

La Confesercenti provinciale di Avellino, guidata da Giuseppe Marinelli, interviene in merito alla situazione del traffico e dei parcheggi in Piazza Garibaldi, nei pressi del “Palazzotto”, ad Avellino. Raccoglie la preoccupazione, il malcontento e le istanze di negozi e studi professionali della.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Avellino, stretta sul traffico in piazza Garibaldi: divieto di sosta davanti alla scuola "Regina Margherita"Si inasprisce la misura di limitazione al traffico in piazza Garibaldi: dopo l'istituzione della 'Strada Scolastica' con l'isola pedonale nei giorni... Alba: parcheggi gratis in piazza Prunotto per evitare il caosDa oggi, sabato 11 aprile, l’area recintata situata in prossimità di piazza Prunotto ad Alba sarà accessibile per il parcheggio gratuito. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Adunata Alpini 2026 Genova blindata: il piano anti-caos tra strade chiuse e aree pedonali. Info utili; Palazzo di Giustizia | 7 milioni per il recupero tra ritardi e caos. Piazza Garibaldi, sfida Romano-Lion a Senigallia. «Giochi d’acqua». «No, una fontana»SENIGALLIA Manca l’acqua in piazza Garibaldi, considerata spesso una cattedrale nel deserto quando non è coinvolta da eventi. Archiviato il Capodanno che le ha dato lustro, al di là delle polemiche ... corriereadriatico.it