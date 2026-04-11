Alba | parcheggi gratis in piazza Prunotto per evitare il caos

Da oggi, sabato 11 aprile, l’area recintata vicino a piazza Prunotto ad Alba sarà aperta al pubblico e i veicoli potranno parcheggiare senza costi. La novità riguarda l’accesso gratuito all’area, che si trova nelle vicinanze della piazza. La decisione è stata presa per ridurre il traffico e il caos in questa zona della città.

Da oggi, sabato 11 aprile, l’area recintata situata in prossimità di piazza Prunotto ad Alba sarà accessibile per il parcheggio gratuito. La misura, che resterà operativa fino a domenica 10 maggio 2026, nasce da una concessione dell’INAIL al Comune, proprietaria del terreno in questione. Gestione degli spazi urbani tra eventi istituzionali e manifestazioni. La decisione di liberare posti auto in quella zona risponde a una necessità logistica immediata. Il sindaco Gatto ha infatti sollecitato e ottenuto la disponibilità del suolo dall’ente previdenziale per compensare la riduzione dei posti disponibili nelle piazze del centro. Questo calo di capacità è dovuto alla concomitanza di diversi appuntamenti che interesseranno il tessuto cittadino nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alba: parcheggi gratis in piazza Prunotto per evitare il caos Parcheggi gratis anche nel 2026. Il vicesindaco: "Misura apprezzata"È passato più di un anno da quando l’amministrazione comunale ha rivisto l’organizzazione dei parcheggi a pagamento, è arrivato il primo anniversario... Il pasticcio dei parcheggi gratis. L’Apm richiamata all’ordine, i vertici rinunceranno ai permessiMacerata, 17 gennaio 2026 – La delibera che regala gli abbonamenti ai vertici dell’Apm resta.