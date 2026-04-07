Pasqua di tensione a Sant' Angelo dei Lombardi | un investimento scatena una rissa in piazza

Nel pomeriggio di Pasqua, nel centro di Sant'Angelo dei Lombardi, si è verificata una rissa in piazza provocata da un investimento avvenuto nel mercato locale. Il paese, con circa quattromila abitanti, si trovava nelle consuete attività festive quando si sono registrati momenti di tensione tra alcune persone. La scena si è svolta in un contesto di festa, con cittadini che passeggiavano e bar aperti, prima che la situazione degenerasse.

Un incidente tra anziani trasforma il pomeriggio festivo in scontro: forze dell'ordine e soccorsi in azione, indagini in corso È il pomeriggio di Pasqua. Sant'Angelo dei Lombardi, comune di poco più di quattromila abitanti nel cuore dell'Alta Irpinia, è quello che ci si aspetta da un giorno di festa: gente in piazza, qualche bar aperto, famiglie fuori a passeggio. Poi, in Piazza De Sanctis, un'auto colpisce un uomo mentre attraversa la strada. Il conducente è anziano. Anziano anche il pedone. Stando alle prime dichiarazioni raccolte sul posto, il sole nel pomeriggio avrebbe abbagliato il guidatore, impedendogli di vedere l'uomo in tempo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Sant'Angelo dei Lombardi, rissa in carcere: quattro detenuti verso l'udienzaI fatti risalgono al 22 luglio 2023 e si collocano all’interno della casa circondariale di Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino.

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Argomenti più discussi: DEGRADO E MINACCE, PASQUA DI TENSIONE IN VIA TRIBRACO; Pasqua di tensione, rissa sul lungomare e allarme gas in centro; Pasqua di tensione a San Marino: lite per un parcheggio finisce a pugni; Perché la festa di Pasqua parla proprio a noi e al nostro tempo.

«Pasqua di sangue», quel Bologna-Inter del 1964 carico di tensioni che illuse i nerazzurriBologna-Inter a Pasqua, come quel giorno del 1964. Era il 29 marzo e la chiamarono, a Milano e dintorni, «La Pasqua di sangue»: tensione alle stelle, perché rossoblù e nerazzurri erano in lotta per lo ... corrieredibologna.corriere.it

Nella piscina del Parco Tigullio a Lavagna il Trofeo di Pasqua di pallanuoto U14 x.com

OLTRE 3 MILA PER GUE' AL FORMULA Una notte di Pasqua all'insegna del tutto esaurito e del grande rap italiano. È quella andata in scena al Formula Discoteque con il concerto di Guè Pequeno, che ha richiamato fan da tutto il centro Italia. #trg #news #inf - facebook.com facebook