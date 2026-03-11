L' Ucraina spacca ancora il campo largo E Schlein a Meloni | Sempre disponibili al confronto

Lunedì, nel Parlamento, l'Ucraina ha nuovamente diviso le forze politiche all’interno del campo largo. La leader di un partito ha dichiarato che voteranno contro una misura, perché questa va contro le posizioni che hanno sempre sostenuto sul supporto all’Ucraina. La stessa ha aggiunto che sono sempre disposti al confronto con la premier, pur mantenendo le loro posizioni.

"Ovvio che votiamo 'no', vanno contro a tutto quello che noi diciamo da sempre sul sostegno all'Ucraina!". Le comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Senato e alla Camera diventano il nuovo terreno di prova per la creazione di un'alternativa di governo. E il test è fallito ancora. Il Partito democratico ha detto "sì" alle risoluzioni degli alleati Alleanza Verrdi e sinistra e Movimento 5 stelle, ma esprimendo voto contrario nella parte delle due mozioni che riguardava gli impegni legati alla guerra in Ucraina. La notizia è arrivata nel pomeriggio, quando mancavano ancora più di quattro ore prima del voto. Al Foglio Lorenzo Guerini conferma l'intenzione di votare "no" e sul come si può creare una alleanza organica con questi presupposti risponde: "Preferisco andare al bagno, è meglio". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L'Ucraina spacca ancora il campo largo. E Schlein a Meloni: "Sempre disponibili al confronto" Articoli correlati Meloni spacca il Campo largo sulla sicurezza: propone il patto. Conte apre, Schlein noMeloni accelera sul Dl che vuole portare nel Cdm di meroledì e chiede alle opposizione di firmare una risoluzione sui fatti di Torino. L’opposizione si spacca in cinque. Il campo largo è ormai un miraggioSe questa è l’alternativa a Giorgia Meloni, tanto decantata da Elly Schlein all’indomani della vittoria alle Regionali in Campania, povera sinistra.