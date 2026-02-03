Meloni spacca il Campo largo sulla sicurezza | propone il patto Conte apre Schlein no

La tensione nel campo largo sulla sicurezza cresce di ora in ora. Meloni propone un patto, ma dentro la coalizione ci sono divisioni. Conte apre a un dialogo, Schlein invece si oppone. Nel frattempo, il governo si prepara ad approvare il decreto sicurezza, previsto per il Consiglio dei ministri di domani. La crisi tra i partiti si fa sentire, e il dibattito si accende.

Meloni accelera sul Dl che vuole portare nel Cdm di meroledì e chiede alle opposizione di firmare una risoluzione sui fatti di Torino. Nel decreto tutela penale estesa e fermo preventivo. Il Pd va nel panico e teme il bluff. Conte ne approfitta ed esce per primo. Salvini esulta per i "suoi" provvedimenti Sono idioti e balordi, ma finiscono a carico della sinistra. Si accelera. Il dl Sicurezza entra nel Cdm di domani. I fatti di Torino, il martello di Askatasuna, cade sulla testa del Pd. Una Caporetto. Meloni spacca il Campo largo. Propone di trasformare l’informativa di Piantedosi (oggi in Aula) in comunicazioni e farle seguire con una risoluzione da solidarietà nazionale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

