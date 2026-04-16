Canone concordato Parma Pd | Così non basta estendere gli strumenti e correggere gli squilibri

In Emilia-Romagna, il dibattito sul canone concordato si concentra sulla necessità di ampliare gli strumenti disponibili e di correggere gli squilibri esistenti. A Parma, un rappresentante ha affermato che il diritto all’abitare rappresenta una priorità che coinvolge non solo le grandi città, ma l’intera regione. La questione riguarda le modalità di regolamentazione e distribuzione delle risorse per garantire un accesso più equo alle abitazioni.

“Il diritto all’abitare è una priorità che riguarda tutta l’Emilia-Romagna, non solo le grandi città. Per questo servono strumenti più equi, più estesi e più efficaci”. A dirlo è Alice Parma, vice capogruppo Pd in consiglio regionale, che ha depositato una risoluzione per chiedere al governo e al.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Affitti a canone concordato firmato l’accordo provinciale. Benefici riequilibrati per tuttiDomanda abitativa alle stelle, ma un appartamento su 4, nel Bresciano, risulta vuoto. In municipio raggiunto l'accordo su contratti di locazione abitativa a canone concordatoSAN VITO DEI NORMANNI - Sottoscritto ieri l'accordo, per le locazioni di uso abitativo a canone concordato nel territorio amministrativo di San Vito...