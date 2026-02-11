La provincia di Brescia si trova di fronte a un problema di case vuote e domanda alta. Nonostante le richieste di affitti e compravendite siano in crescita, un appartamento su quattro resta vuoto. Sono circa 185 mila le case non abitate tra città e provincia, rendendo difficile per chi cerca un alloggio trovare un posto. Anche con l’accordo provinciale firmato sui canoni concordati, la situazione rimane complicata per chi cerca casa.

Domanda abitativa alle stelle, ma un appartamento su 4, nel Bresciano, risulta vuoto. La stima è che, nel complesso, siano 185mila le case non abitate tra città e provincia, mentre chi cerca un immobile dove vivere lo trova a fatica. Per provare a ricostruire un equilibrio, le principali associazioni di proprietari (ApeBs, Appc, Asppi, Confappi, Unioncasa e Uppi), i sindacati degli inquilini (Conia, Sicet-Cisl, Sunia-Cgil, Uniat-Uil) e Acb hanno firmato l’accordo territoriale per i contratti di locazione a canone concordato (3+2), transitorio e per studenti, in vigore dal 10 gennaio in tutti i comuni della provincia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Affitti a canone concordato firmato l’accordo provinciale. Benefici riequilibrati per tutti

Approfondimenti su Brescia immobili

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Brescia immobili

Argomenti discussi: Accordo territoriale per i contratti di locazione a canone concordato; Affitti a canone concordato firmato l’accordo provinciale. Benefici riequilibrati per tutti; Confedilizia: Ok al Piano casa, ma bisogna cambiare le norme sugli sfratti; Oltre mille alloggi a canone calmierato in Emilia-Romagna, al via il nuovo bando regionale.

Affitti a Milano in calo dopo anni, più alti a Roma e Napoli: dove convengonoNel primo semestre 2025 i canoni scendono a Milano e salgono a Roma e Napoli: bilocali i più richiesti, cambiano contratti e tempi ... quifinanza.it

Affitti a Milano in calo, le città con i prezzi più alti e dove convengonoUn dato però è comune a tutte e tre le città: la tipologia abitativa più locata è sicuramente il bilocale, comodo per studenti, lavoratori e piccole famiglie, probabilmente per via della buona media ... notizie.it

La Corte federale tedesca sugli affitti a Berlino: vietato guadagnare sulla differenza tra canone principale e subaffitto. In una città dove trovare casa è sempre più difficile, il subaffitto rischia di trasformarsi in un mercato ombra con prezzi fuori controllo. Con una - facebook.com facebook