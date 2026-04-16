Venti-tre atleti italiani di canoa velocità si sono radunati a Sabaudia per un allenamento di preparazione. La squadra si prepara a partecipare alla prima tappa della Coppa del Mondo 2026, in programma dall’8 al 10 maggio a Szeged, in Ungheria. Questo appuntamento rappresenta un ultimo test prima della competizione internazionale.

La delegazione italiana di canoa velocità si prepara a scendere in campo per la sfida internazionale di Szeged, in Ungheria, dove dall’8 al 10 maggio si disputerà la prima tappa della Coppa del Mondo 2026. Per affinare la condizione atletica e consolidare l’intesa tra i componenti della squadra, ventidue atleti azzurri saranno impegnati in un ultimo ritiro collettivo a Sabaudia, nel Lazio, con inizio domenica 19 aprile e termine previsto per martedì 5 maggio. Il programma tecnico e la composizione della spedizione azzurra. L’ultimo blocco di preparazione prima dell’esordio nel massimo circuito mondiale vedrà gli atleti concentrati sulle acque della provincia di Latina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Canoa, 22 azzurri a Sabaudia: l’ultimo test prima della Coppa del Mondo

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