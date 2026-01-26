Cricket l’Italia supera all’ultimo respiro l’Irlanda nella terza amichevole prima della Coppa del Mondo T20
L’Italia conclude con successo le amichevoli T20 prima della Coppa del Mondo, superando l’Irlanda nell’ultima partita a Dubai. La squadra italiana ha dimostrato miglioramenti, vincendo per 4 wicket con tre palline rimaste, in una gara combattuta e decisiva per la preparazione internazionale.
L’ Italia chiude con un successo il trittico di amichevoli T20 International di cricket maschile, giocate nell’ambito di una tournée bilaterale al Sevens Stadium di Dubai, in preparazione alla Coppa del Mondo: gli azzurri superano l’Irlanda dopo due battute d’arresto, imponendosi per 4 wickets, spuntandola con tre sole balls da giocare, con lo score di 1576 (19.3)-15410 (19.4). L’ Irlanda vince il sorteggio e sceglie di attaccare, ma la prestazione offensiva degli avversari degli azzurri, pur buona, non è al livello di quella mostrata nella seconda uscita. L’ Italia riesce anche a far cadere i 10 wickets, evitando che l’Irlanda giochi le ultime due balls, chiudendo in leggero anticipo l’innings d’attacco con un run rate di 7. 🔗 Leggi su Oasport.it
