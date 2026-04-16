Canino attacca Fagnani | polemica sul suo stile durante l’intervista

Durante una puntata di La Vita in Diretta, il conduttore Fabio Canino ha commentato un'intervista condotta da Francesca Fagnani nel programma Belve, rivolgendo un giudizio critico sul suo stile. La discussione ha suscitato reazioni sui social e ha portato a una polemica pubblica tra i due. Nessuna ulteriore dichiarazione è stata rilasciata da Canino o dalla Fagnani in merito alla vicenda.

Durante la trasmissione La Vita in Diretta, il conduttore Fabio Canino ha espresso un giudizio critico nei confronti di Francesca Fagnani, riferendosi a un’intervista condotta dal programma Belve con Francesco Chiofalo. Il confronto è scaturito al tavolo di Alberto Matano, mettendo in luce divergenze di vedute sulla gestione del rapporto tra intervistatore e ospite. Il punto di vista di Fabio Canino sul registro di Belve. Fabio Canino, noto per aver condotto Cronache Marziane proponendo un approccio ironico e fuori dagli schemi sull’attualità, non ha nascosto il suo disappunto per quanto sullo schermo. Secondo il volto noto di Ballando con le Stelle, l’intervista realizzata da Francesca Fagnani con Francesco Chiofalo non è stata capace di trasmettere divertimento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Canino attacca Fagnani: polemica sul suo stile durante l’intervista Notizie correlate Kim Novak, il suo stile torna protagonista sul grande schermo (non senza qualche polemica)Carattere che la portò a legarsi al cantante e ballerino Sammy Davis Jr con il quale nacque un amore contrastato nel 1957, quando le relazioni tra... Geolier "tradotto" durante un'intervista: polemica sui social - VIDEOSui social, in particolare su X, in molti stanno commentando con stupore l’intervista di Geolier a Radio 105.