L'attrice nota per il suo ruolo in un film di Alfred Hitchcock sta tornando sul grande schermo. La sua immagine, caratterizzata da un taglio di capelli biondo platino e uno stile inconfondibile, ha avuto un ruolo di rilievo nel cinema degli anni Cinquanta e Sessanta. Recentemente, la sua presenza in un nuovo progetto cinematografico ha suscitato discussioni, in parte a causa di alcune polemiche legate alla sua figura pubblica e alle interpretazioni della sua carriera.

Carattere che la portò a legarsi al cantante e ballerino Sammy Davis Jr con il quale nacque un amore contrastato nel 1957, quando le relazioni tra bianchi e neri erano considerate scandalose e, in molti stati, persino illegali a causa della segregazione razziale che vigeva a quei tempi. Ora, quella love story arriva sul grande schermo grazie all'attore e neo regista Colman Domingo, che ha scelto Sydney Sweeney per interpretare proprio il ruolo di Kim Novak. Il commento della star non si è fatto attendere ed è stato piuttosto pungente. «È una scelta completamente sbagliata, non l'avrei mai approvata», ha commentato l'attrice... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kim Novak, il suo stile torna protagonista sul grande schermo (non senza qualche polemica)

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Temi più discussi: Kim Novak: esprime il suo disappunto su Sydney Sweeney per il ruolo in Scandalous!; Kim Novak contro Sydney Sweeney: Scelta sbagliata per interpretarmi, è troppo sexy; Ha sempre un aspetto volgare: perché Kim Novak si oppone a essere interpretata da Sydney Sweeney; A 43 anni, Anne Hathaway ha fatto un'apparizione memorabile in un abito scintillante.

Kim Novak: esprime il suo disappunto su Sydney Sweeney per il ruolo in Scandalous!Kim Novak ha criticato duramente Sydney Sweeney per il ruolo di Scandalous, accusandola di non essere adatta a interpretarla. rumors.it

Kim Novak contro Sydney Sweeney: Scelta sbagliata per interpretarmi, è troppo sexyL’icona di Hollywood Kim Novak boccia il casting di Scandalous!: l’attrice non approva Sydney Sweeney nel ruolo di se stessa nel biopic sulla relazione con Sammy Davis Jr. elle.com

«Sydney Sweeney è completamente inadatta a interpretarmi. » Kim Novak non ha usato mezzi termini quando le è stato chiesto cosa pensasse della scelta dell’attrice per il ruolo principale di Scandalous! , il film incentrato sulla sua relazione con Sammy Davi - facebook.com facebook

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