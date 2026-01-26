Geolier tradotto durante un' intervista | polemica sui social - VIDEO

Recentemente, l’intervista di Geolier a Radio 105 ha suscitato diverse reazioni sui social, in particolare su X. Molti utenti hanno espresso sorpresa e discussioni riguardo alle sue parole e al modo in cui sono state interpretate. Questo episodio ha attirato l’attenzione degli utenti, alimentando dibattiti online e portando alla luce opinioni contrastanti sul contenuto e sul contesto dell’intervista.

Sui social, in particolare su X, in molti stanando con stupore l’intervista di Geolier a Radio 105. Il cantautore è stato ospite della trasmissione 105 Friends, condotta da Tony e Ross, ma a finire nel mirino degli utenti sono state soprattutto alcune uscite di Tony Severo. Il conduttore, infatti, come spiega anche Today.it, ha corretto più volte Geolier mentre rispondeva alle domande alternando l’italiano al napoletano. Un atteggiamento che molti hanno interpretato come una mancanza di rispetto nei confronti dell’ospite. Non sono mancati paragoni con l’uso dell’inglese, sottolineando come nessuno si sarebbe sognato di “correggere” frasi pronunciate in una lingua straniera.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Geolier parla in radio in napoletano e lo speaker lo corregge: è polemica | VIDEODurante una trasmissione radiofonica, Geolier ha utilizzato il dialetto napoletano, suscitando diverse reazioni.

