VIDEO | Cane disperso da 5 giorni | trovato in un pozzo le commoventi immagini del salvataggio

Un cane disperso da cinque giorni è stato soccorso in un pozzo a Genova. I vigili del fuoco di Multedo sono intervenuti in via Stassano, portando a una conclusione positiva la vicenda. L’intervento, condotto con professionalità e attenzione, ha permesso di salvare l’animale e di restituirlo al suo proprietario. Questo episodio evidenzia l’importanza della prontezza e della collaborazione nelle operazioni di soccorso.

Storia a lieto fine martedì mattina, quando i vigili del fuoco di Multedo sono intervenuti a Genova, in via Stassano (zona Branega), per soccorrere un cane disperso da cinque giorniIl padrone, che lo cercava, ha sentito il guaito provenire da un pozzo nella boscaglia: a quel punto i vigili del.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su Cane Disperso Ritrovato il cane disperso da tre giorni sui monti: decisivo l’intervento dell’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco Escursionista disperso da 8 giorni, trovato morto Simone Dal Bon: il corpo del 43enne era in un canalone È stato ritrovato il corpo di Simone Dal Bon, escursionista di 43 anni di Schio, disperso da otto giorni sulle montagne vicentine. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Cane Disperso Argomenti discussi: Boro è tornato a casa, ritrovato il cane disperso nell'incidente ferroviario in Andalusia; Scomparso da 5 anni, il cane Bella riabbraccia la sua famiglia dopo un viaggio di 1700 chilometri; Andalusia, cane disperso dopo l’incidente del treno: l’appello per ritrovare Boro; Incidente treni in Spagna, ritrovato cane Boro disperso. Il cane Charlie salvato dai Vigili del Fuoco, era dentro un pozzo da cinque giorniIl cane Charlie salvato dai Vigili del Fuoco, era dentro un pozzo da cinque giorni ... msn.com Andalusia, cane disperso dopo l’incidente del treno: l’appello per ritrovare BoroDopo il grave incidente ferroviario avvenuto ad Adamuz, in provincia di Cordova, continua la ricerca di Boro, il cane delle due sorelle originarie di Malaga che viaggiava a bordo del treno ... ilmessaggero.it ATTENZIONE – CANE DISPERSO Questo è Chicco È disperso tra Montefusco e Santa Paolina. Taglia: piccola Collare: azzurro (come in foto) Chi lo ha visto o lo vede è pregato di farlo presente immediatamente. Condividete il più possibile Aiut - facebook.com facebook Il #cane #disperso dopo l’incidente di #Adamuz torna dalla famiglia Dopo giorni di ricerche e appelli, #Boro, il cane scomparso nell’incidente ferroviario di Adamuz, è stato ritrovato e ha potuto riabbracciare la sua famiglia. #Animali #Treni #Accidente #Andalu x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.