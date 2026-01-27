VIDEO | Cane disperso da 5 giorni | trovato in un pozzo le commoventi immagini del salvataggio

Da genovatoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cane disperso da cinque giorni è stato soccorso in un pozzo a Genova. I vigili del fuoco di Multedo sono intervenuti in via Stassano, portando a una conclusione positiva la vicenda. L’intervento, condotto con professionalità e attenzione, ha permesso di salvare l’animale e di restituirlo al suo proprietario. Questo episodio evidenzia l’importanza della prontezza e della collaborazione nelle operazioni di soccorso.

Storia a lieto fine martedì mattina, quando i vigili del fuoco di Multedo sono intervenuti a Genova, in via Stassano (zona Branega), per soccorrere un cane disperso da cinque giorniIl padrone, che lo cercava, ha sentito il guaito provenire da un pozzo nella boscaglia: a quel punto i vigili del.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Cane Disperso

Ritrovato il cane disperso da tre giorni sui monti: decisivo l’intervento dell’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco

Escursionista disperso da 8 giorni, trovato morto Simone Dal Bon: il corpo del 43enne era in un canalone

È stato ritrovato il corpo di Simone Dal Bon, escursionista di 43 anni di Schio, disperso da otto giorni sulle montagne vicentine.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Cane Disperso

Argomenti discussi: Boro è tornato a casa, ritrovato il cane disperso nell'incidente ferroviario in Andalusia; Scomparso da 5 anni, il cane Bella riabbraccia la sua famiglia dopo un viaggio di 1700 chilometri; Andalusia, cane disperso dopo l’incidente del treno: l’appello per ritrovare Boro; Incidente treni in Spagna, ritrovato cane Boro disperso.

video cane disperso daIl cane Charlie salvato dai Vigili del Fuoco, era dentro un pozzo da cinque giorniIl cane Charlie salvato dai Vigili del Fuoco, era dentro un pozzo da cinque giorni ... msn.com

video cane disperso daAndalusia, cane disperso dopo l’incidente del treno: l’appello per ritrovare BoroDopo il grave incidente ferroviario avvenuto ad Adamuz, in provincia di Cordova, continua la ricerca di Boro, il cane delle due sorelle originarie di Malaga che viaggiava a bordo del treno ... ilmessaggero.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.