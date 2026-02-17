Torino cadavere trovato in strada con ferite al collo

A Torino, un uomo di 58 anni è stato trovato morto questa sera in strada con ferite al collo, probabilmente causate da un coltello. La polizia ha già iniziato le indagini e sta cercando testimoni che possano aiutare a ricostruire quanto accaduto. Il corpo è stato scoperto in una zona abbastanza frequentata, vicino a un’area verde della città.

(Adnkronos) – Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato questa sera in strada a Torino. La vittima, secondo le prime informazioni un 58enne, avrebbe ferite al collo compatibili con un’arma da taglio. A soccorrerlo, a seguito dell’allarme lanciato da alcuni passanti, i sanitari del 118 di Azienda Zero che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono in corso i rilievi delle forze dell’ordine per accertare la dinamica dell’accaduto. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Torino, cadavere trovato in strada con ferite al collo Cadavere in strada a Torino Santa Rita: uomo con ferite da taglio al collo, potrebbe essere omicidio Un uomo con ferite da taglio al collo è stato trovato morto lunedì sera in via San Marino a Torino, vicino all’incrocio con corso Orbassano. Cadavere trovato in strada a Taleggio: «Sul corpo segni compatibili con un’azione violenta» Nella mattinata di lunedì 5 gennaio, un uomo è stato trovato senza vita su una piazzola di sosta lungo la strada provinciale 25 tra San Giovanni Bianco e Taleggio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Torino - Cadavere trovato a Stupinigi, confessione choc del figlio: "Ho ucciso mia madre, temevo di perdere la pensione" - facebook.com facebook È stato ritrovato il cadavere di una donna scomparsa da oltre un mese nel Torinese. Il corpo senza vita era seppellito in una zona boschiva nei pressi della statale 143, la Stupinigi-Vinovo, vicino alla Palazzina di Caccia, a circa una decina di chilometri dal c x.com