Screening cancro colon-retto | parte ‘marzo blu’ la campagna del Policlinico Campus Bio-Medico di Roma
Inizia la campagna 'marzo blu' promossa dal Policlinico Campus Bio-Medico di Roma, dedicata allo screening per il cancro del colon-retto. Questa iniziativa mira a sensibilizzare sull’importanza di un controllo preventivo, poiché il tumore del colon-retto si sviluppa spesso senza sintomi evidenti. L’obiettivo è incoraggiare le persone a sottoporsi a un semplice esame per individuare eventuali problematiche in anticipo.
(Adnkronos) – Il tumore del colon-retto è una malattia che spesso si sviluppa in silenzio, ma che può essere individuata in tempo grazie a un semplice esame. E' da questa consapevolezza che prende il via 'marzo blu', la campagna di sensibilizzazione con cui la Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico di Roma rinnova il proprio impegno. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
