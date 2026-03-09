Titoli italiani e podi per i giovani di Piace Skaters

Il pattinodromo “Ex Gesuiti” di Pescara ha ospitato per il quarto anno consecutivo i Campionati Italiani Indoor di Pattinaggio Inline, con un primo weekend di gare che ha visto in gara 13 atleti delle società Piace Skaters e Green Team. La competizione ha coinvolto giovani atleti provenienti da diverse regioni italiane, che si sono confrontati in varie discipline del pattinaggio indoor.

Per il quarto anno consecutivo il pattinodromo “Ex Gesuiti” di Pescara è stato sede dei Campionati Italiani Indoor di Pattinaggio Inline: il primo dei due weekend di gare ha visto protagonista una folta rappresentanza (13 atleti) delle due società piacentine, Piace Skaters e Green Team, che si sono distinte per gli ottimi risultati conseguiti. Spicca senza dubbio il doppio titolo italiano nelle specialità “giro a cronometro” e “300m”, di Arianna Santacroce (Piace Skaters) che ha così confermato la leadership a livello nazionale tra le velociste della categoria Ragazzi. Arianna ha legittimato le sue capacità di velocista facendo segnare il miglior tempo sia in qualificazione che nella finale della gara a cronometro, confermando la sua superiorità dominando dalle qualifiche alla finale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

