Campionati Italiani Assoluti Unipol Toscana protagonista nella seconda giornata

Nella seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti Unipol a Riccione, la Toscana si distingue con tre risultati significativi nel settore femminile. La competizione ha visto diverse atlete del territorio ottenere piazzamenti importanti, confermando la presenza di atlete di rilievo in questa edizione. Le gare si sono svolte nel rispetto del programma, con numerosi record personali stabiliti nel corso delle eliminatorie e delle finali.

Seconda giornata da protagonista per la Toscana agli Assoluti Unipol di Riccione, con tre risultati di rilievo al femminile.Lisa Angiolini (Carabinieri Virtus Buonconvento) conquista l’oro nei 200 rana in 2’22”28, firmando il nuovo record italiano. Per l’atleta toscana è il secondo successo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Il Libertas Centro Karate Riccione protagonista ai Campionati Regionali AssolutiAi Campionati Regionali Assoluti di karate domenica scorsa a Mirandola, specialità kata e kumite, il Centro Karate Riccione si è confermato... Campionati italiani Assoluti indoor: Fortunato da record del mondoGrande spettacolo agli Assoluti indoor del PalaCasali di Ancona, dove la marcia è stata assoluta protagonista grazie al record del Mondo di Andrea... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Assoluti Unipol 2026: Analisi E Risultati LIVE Batterie Giorno 2; Assoluti Unipolsai 2026. Timing e ordine progressivo delle prove.; Assoluti Unipol. Bene Lamberti, Pilato e Deplano. Finali dalle 18 su Raisport; NUOTO, CAMPIONATI ASSOLUTI 2026: RISULTATI FINALI 14 APRILE. Campionati Italiani Assoluti Unipol, Toscana protagonista nella seconda giornataSeconda giornata da protagonista per la Toscana agli Assoluti Unipol di Riccione, con tre risultati di rilievo al femminile. Lisa Angiolini (Carabinieri / Virtus Buonconvento) conquista l’oro nei 200 ... firenzetoday.it Assoluti Unipol. Ok Curtis, Gastaldi e D'Ambrosio. Finali dalle 18 su RaisportTerza sessione di batterie dei campionati italiani assoluti primaverili Unipol allo Stadio del Nuoto di Riccione. Tanti protagonisti tornano in acqua dopo un mercoledì scoppiettante che ha regalato, t ... federnuoto.it Nelle prime due giornate dei Campionati Italiani Assoluti 2026 di #Riccione, già un ricco bottino di per il Centro Sportivo #Carabinieri: Lisa Angiolini nei 100mt e 200mt rana, Leonardo Deplano nei 50mt stile libero e Anita Gastaldi nei 100mt dorso #sport x.com La Toscana si presenta ai Campionati Italiani Assoluti Unipol di Riccione con la forza dei numeri e la potenza dei risultati. Un movimento ampio, strutturato e competitivo che trova immediata conferma anche in vasca, nella prima giornata di gare chiusa con un facebook