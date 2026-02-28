Campionati italiani Assoluti indoor | Fortunato da record del mondo

Negli Assoluti indoor al PalaCasali di Ancona, la marcia ha attirato l’attenzione con un risultato importante. Durante la competizione, Andrea Fortunato ha stabilito un record del mondo nella sua disciplina, facendo segnare un nuovo miglioramento in questa gara. La manifestazione ha visto protagonisti numerosi atleti che hanno dato vita a una giornata ricca di emozioni e risultati rilevanti nel settore.

Grande spettacolo agli Assoluti indoor del PalaCasali di Ancona, dove la marcia è stata assoluta protagonista grazie al record del Mondo di Andrea Fortunato. Sui 5000 metri maschili brilla la stella di Francesco Fortunato, che al PalaCasali firma il record del mondo con uno straordinario 17:54.48. Un tempo che migliora di oltre un secondo il crono realizzato sulla stessa pista dodici mesi fa e che cancella il precedente limite ufficiale di 18:07.08 attribuito al russo Mikhail Schennikov. Il 31enne pugliese ha impostato la gara su un ritmo altissimo sin dai primi metri, senza lasciare spazio agli avversari. Un'azione decisa, continua, quasi rabbiosa, anche alla luce di quanto accaduto un anno fa, quando il suo primato non venne ratificato per una formalità legata alla composizione del collegio giudicante.