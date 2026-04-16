Campi ormeggio quasi pronti Tremiti non si arrende | Mazzata assurda boe anche sulla statua di Padre Pio

Le operazioni di installazione dei campi di ormeggio alle Isole Tremiti sono ancora in corso, con lavori non ancora completati. Un’ordinanza firmata dalla Capitaneria di Porto di Termoli, in vigore dal 16 aprile al 30 giugno, ha imposto il divieto di accesso alle acque dell’Area Marina Protetta coinvolte nelle operazioni. La zona interessata include anche l’area intorno alla statua di Padre Pio, dove sono state posizionate boe.

Non sono ancora terminati i lavori di installazione dei campi di ormeggio alle Isole Tremiti. Un’ordinanza della Capitaneria di Porto di Termoli in vigore da oggi, giovedì 16 aprile, fino al 30 giugno, vieta l’accesso agli specchi acquei dell’Area Marina Protetta interessati dalle operazioni.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Ormeggio più sostenibile nell’Area marina protetta: finanziati cinque campi boePORTO CESAREO – La Regione Puglia ha finanziato la realizzazione di cinque campi boe per organizzare in maniera disciplinata l’ormeggio delle... Campi boe alle Tremiti, una vera e propria incognita per gli operatori turisticiCAMPI BOE ALLE TREMITI, UNA VERA E PROPRIA INCOGNITA PER GLI OPERATORI TURISTICI DELL’ARCIPELAGO DIOMEDEO.