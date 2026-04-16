Campania–USA asse sempre più forte | Manfredi incontra il console Flynn

Il sindaco di una città della Campania ha incontrato il console di un paese straniero in un incontro ufficiale. L'appuntamento ha avuto come obiettivo il rafforzamento dei rapporti tra la regione e gli Stati Uniti. La riunione si è svolta in un clima formale e si inserisce in una serie di incontri che mirano a promuovere collaborazioni e scambi tra le due realtà.

Tempo di lettura: 2 minuti Un incontro istituzionale che guarda al futuro, ma con solide radici nella storia. Il presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ha ricevuto questa mattina a Napoli il Console generale degli Stati Uniti d’America, Terrence Flynn, nella sede dell’assemblea legislativa al Centro Direzionale. Al centro del confronto, il rafforzamento dei rapporti tra Campania e Stati Uniti, con particolare attenzione alle prospettive di cooperazione economica, commerciale, culturale e scientifica. Un dialogo che si inserisce in una relazione storica consolidata, testimoniata anche da una ricorrenza significativa: il 230esimo anniversario dell’istituzione del Consolato americano a Napoli, avvenuta il 16 dicembre 1796, tra le sedi diplomatiche statunitensi più antiche al mondo.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Campania–USA, asse sempre più forte: Manfredi incontra il console Flynn Notizie correlate Leggi anche: Fico incontra il console USA Flynn: rafforzamento delle relazioni tra Italia e Stati Uniti. Meloni incontra Merz: asse Roma-Berlino “più forte che mai”ABBONATI A DAYITALIANEWS Il vertice di Villa Pamphilj rafforza il partenariato europeo Dopo il vertice intergovernativo tenutosi oggi, 23 gennaio, a...