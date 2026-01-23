Meloni incontra Merz | asse Roma-Berlino più forte che mai

Il meeting tra Giorgia Meloni e Friedrich Merz, svoltosi a Villa Pamphilj, ha rafforzato i rapporti tra Italia e Germania. La riunione intergovernativa ha sottolineato l’importanza di un’alleanza stabile e collaborativa tra i due paesi, considerata fondamentale per il rafforzamento del partenariato europeo. Questo incontro evidenzia la volontà di mantenere un dialogo aperto e costruttivo, contribuendo alla stabilità e alla crescita dell’Unione Europea.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il vertice di Villa Pamphilj rafforza il partenariato europeo. Dopo il vertice intergovernativo tenutosi oggi, 23 gennaio, a Villa Pamphilj, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito con forza che Italia e Germania sono oggi più vicine che mai, definendo questa convergenza una notizia positiva per l’intera Europa. Le dichiarazioni sono arrivate al termine dell’incontro con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, suggellando un clima di collaborazione rafforzata tra i due Paesi. Una visione comune sui grandi dossier strategici. Secondo la premier, Roma e Berlino condividono una visione allineata sui temi più strategici, con l’obiettivo di fondo di costruire un’Europa autorevole, pienamente consapevole del proprio ruolo nello scenario internazionale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Meloni incontra Merz: asse Roma-Berlino “più forte che mai” Italia e Germania “più vicine che mai”. Meloni e Merz siglano un nuovo patto tra Roma e BerlinoItalia e Germania rafforzano la loro collaborazione attraverso un nuovo accordo siglato tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Merz-Meloni, l’asse per la svolta Ue. "Un piano per renderla più veloce"Merz e Meloni si incontrano per discutere di un piano volto a rendere più efficiente il funzionamento dell’Unione Europea. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Meloni’s ‘eyes-rolling’ caught on cam while Germany’s Merz delivers ‘Peace’ message at leaders’ meet Argomenti discussi: A Bruxelles via al summit Ue. Incontro Meloni-Merz prima del vertice, asse sulle riforme; Meloni sente Trump su Gaza e fa sponda con Merz sulla Groenlandia; Italia-Germania, missione italiana di Merz: il piano per riscrivere l’Ue; Merz e Meloni: un nuovo asse nell’Ue? Report Handelsblatt. Vertice Meloni-Merz, accordo tra Italia e Germania: «Ue sia protagonista del suo destino»Difesa comune, accordi economici, competitività, sostegno all’Ucraina e al piano di Trump per Gaza: i due leader hanno firmato un’intesa a Villa Pamphili ... unionesarda.it Meloni incontra Merz Italia-Germania mai così vicine, con Usa cooperazione saldaROMA - La volontà di cooperazione con gli Stati Uniti rimane salda. Italia e Germania, che sono entrambe nazioni che storicamente Europa intrattengono con gli Stati Uniti relazioni privilegiate che s ... laprovinciacr.it E' passato un anno da quando l'assessore Simona Meloni ha incontrato, in un interessante e partecipato incontro, i rappresentanti dei Borghi più Belli dell'Umbria. È gratificante e costruttivo fare parte di una rete che porta visibilità al nostro borgo e che ci perm - facebook.com facebook Meloni incontra il creatore di Ken il Guerriero a Tokyo x.com

