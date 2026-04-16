La Giunta della Regione Campania ha approvato una nuova manovra finanziaria che destina più di 120 milioni di euro alle borse di studio universitarie. La decisione prevede anche l'introduzione di nuovi fondi destinati a sostenere l'occupazione e il lavoro nella regione. La misura mira a rafforzare il supporto agli studenti e a promuovere opportunità nel mercato del lavoro locale.

La Giunta della Regione Campania ha approvato una manovra finanziaria che pone il diritto allo studio universitario al centro dell’agenda politica, stanziando oltre 120 milioni di euro per le borse di studio. L’operazione si divide in due blocchi temporali: 13 milioni destinati all’anno accademico 20252026 e un impegno massiccio di 110 milioni per l’anno successivo, il 20262027. La decisione mira a contrastare l’impennata dei costi della formazione universitaria, garantendo supporto alle famiglie e premiando il merito degli studenti. Investimenti strategici tra università, formazione professionale e occupazione. Il cuore pulsante del provvedimento regionale riguarda la platea degli studenti, con un totale di circa 123 milioni di euro riservati alle borse di studio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campania: 123 milioni per borse di studio e nuovi fondi per il lavoro

Notizie correlate

Leggi anche: Lazio, record borse di studio: 35 milioni per 6.452 nuovi studenti

Formazione e lavoro, 123 milioni per rilanciare le competenze in SiciliaLa pubblicazione dei nuovi strumenti finanziari per la formazione professionale in Sicilia segna un passaggio cruciale per le politiche attive del...

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Regione Campania, approvato il Bilancio: 1 miliardo per i trasporti, 290 milioni per l'Ambiente; Euronext, nel programma ELITE 19 nuove società italiane con fatturato aggregato di 726 milioni.

Oltre 120 milioni per le borse di studio: la Regione punta sugli universitariRafforziamo una strategia complessiva orientata ai giovani e alla qualità dei servizi, ha detto il presidente Fico in relazione a quanto approvato oggi in Giunta ... napolitoday.it

Campania, via libera a 110 milioni per borse di studio e fondi per giovani e lavoroStampa A Palazzo Santa Lucia, si è riunita la Giunta regionale della Campania, che ha esaminato e approvato, tra l’altro, una serie di provvedimenti per il diritto allo studio, la formazione e l’occup ... salernonotizie.it

Rischio sismico in Campania: Benevento al centro del confronto tra istituzioni ed esperti - facebook.com facebook

L'US Faiano vince la Coppa Campania Promozione 'Massimiliano Siniscalchi' ai rigori dopo lo 0-0 al 90'. Un plauso a Il Punto di Svolta per la prova coraggiosa e la grande qualità mostrata. Complimenti alle squadre: una finale intensa e ricca di fair play in ca x.com