Camorra colpo al Nuovo Clan Partenio | 5 arresti definitivi dopo la Cassazione

Nel pomeriggio odierno, a seguito del rigetto del ricorso presentato alla Corte di Cassazione, sono stati eseguiti cinque arresti definitivi nei confronti di membri del Nuovo Clan Partenio, un'organizzazione criminale operante nella regione. Le forze dell'ordine hanno portato a termine le operazioni dopo una lunga indagine, e i soggetti coinvolti sono stati accompagnati nelle carceri della zona. La vicenda riguarda un'operazione volta a contrastare le attività illecite del gruppo.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel pomeriggio odierno, a seguito del rigetto del ricorso proposto alla Suprema Corte di Cassazione dalle difese di alcuni condannati per affiliazione al Nuovo Clan Partenio, operante in Avellino e Provincia, i militari di questo Comando Provinciale, hanno dato esecuzione ai provvedimenti restrittivi definitivi a carico di 5 persone emessi dall’Ufficio Esecuzioni della Procura Generale della Repubblica di Napoli. Rintracciati presso i consuetudinari domicili ed espletate le formalità di rito, sono stati associati presso la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino per espiare le condanne comminate dalla Corte di Appello di Napoli e confermate dalla Suprema Corte.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Camorra, colpo al Nuovo Clan Partenio: 5 arresti definitivi dopo la Cassazione Notizie correlate Processo al Nuovo Clan Partenio: ad aprile l’ultimo atto in CassazioneI venti imputati ricorreranno contro le condanne confermate in Appello, con il rischio che diventino definitive per i vertici del clan, tra cui... Leggi anche: Sentenza definitiva: il Nuovo Clan Partenio è camorra Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sentenza definitiva: il Nuovo Clan Partenio è camorra; Nuovo clan Partenio, confermate accuse a Bocciero: estorsioni e minacce tra Avellino e la Tunisia; La camorra del Nuovo Clan Partenio: il potere del nome e il silenzio degli ostaggi. Nuovo Clan Partenio, dopo la sentenza scattano 5 arresti: all’appello pero’ manca uno dei condannatiNel pomeriggio di oggi, a seguito del rigetto del ricorso proposto alla Suprema Corte di Cassazione dalle difese di alcuni condannati per affiliazione al Nuovo Clan Partenio, operante in Avellino e Pr ... irpinianews.it Nuovo Clan Partenio, la sentenza finale: indagine e verdetti reggono alla prova in CassazioneAVELLINO- Ci sono delle date significative nella vicenda processuale, definita oggi con il verdetto letto in aula dai giudici della V Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo quasi un anno di di ... irpinianews.it IrpiniaTv. . La Cassazione rigetta i ricorsi degli imputati, e dunque diventano definitive le condanne nei confronti dei boss e degli affiliati del Nuovo Clan Partenio. #itv facebook