Processo al Nuovo Clan Partenio | ad aprile l’ultimo atto in Cassazione

Il processo al Nuovo Clan Partenio si conclude con l’ultimo atto previsto per il 2 aprile davanti alla Cassazione. La causa deriva dalle accuse di attività illecite legate alle operazioni di controllo territoriale. Le udienze si sono concentrate su testimonianze e prove raccolte nel corso degli anni. La decisione finale influenzerà il futuro del gruppo e la lotta alla criminalità organizzata in zona. Ladata è stata fissata ufficialmente dalla corte.

I venti imputati ricorreranno contro le condanne confermate in Appello, con il rischio che diventino definitive per i vertici del clan, tra cui Pasquale "o Milord" Galdieri AVELLINO – Il prossimo 2 aprile, davanti ai giudici della V Sezione Penale della Corte di Cassazione, si terrà l'atto conclusivo del processo contro il Nuovo Clan Partenio. Saranno esaminati i motivi di ricorso presentati dai venti imputati condannati sia in primo che in secondo grado. L'impugnazione riguarda la sentenza emessa un anno fa, il 17 giugno 2025, dalla III Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli. Le condanne a carico dei vertici del clan potrebbero così diventare definitive.